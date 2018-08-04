TRT Genel Müdürü, Eurovision'u Cinsiyeti Belli OImayan Kişiler Katıldığı İçin Yayınlayamacaklarını Açıkladı
Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin konuşan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Cinsiyeti belli olmayan birini çocukların seyrettiği zamanda ben canlı yayımlayamam ki" açıklamasında bulundu.
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde açıklama yaptı. Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin konuşan Eren, "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki." dedi.
"AYNI ANDA HEM KADIN HEM ERKEK OLAN BİRİNİ YAYIMLAYAMAM"
TRT Genel Müdür İbrahim Eren, Eurovision Şarkı Yarışması için şunları söyledi: "Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliğine, Eurovision'la ilgili olarak 'Siz saptınız değerlerinizden.' dedim. Bundan dolayı başka ülkeler de çıktı. Orada bir zihin karmaşası var, yöneticilerinden dolayı. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz."
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Asıl bu açıklamalardan utananlardan utanıyorum. 1) 4 yaşındaki çocuğa amca karısı olduğunu söyleme, bilmesin. 2) Bülent Ersoy dediğiniz kişi kendi kararı ve vücut yapısı gereği. 3) Kerimcan konusunda haklısınız (ve bu modeldeki herkesten)4) Birbirini öldüren ve öpüşenleri yine bir derece. Ama yukarıdaki resmi görmüyor musunuz yaa. . Bırakın kalsın ya, tepkiniz neye. Çocuğunuz yok o yüzden böyle bol keseden sallıyorsunuz.Cevap Yaz Yayından KaldırİSİM: ne merakalısınız çocuk çocuk diye bülent ersoyu yıllarca ekranlarda gördün sende öyle oldun değil mi. o yüzden tepkinYayından Kaldır
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Eşcinsellik doğuştan gelir bir hastalık değildir.Televizyonlar da o kadar olay sahne varken örnek kadınlara şiddet uygulanan sahneler)o programlar için bir şey yapılmaz fakat konu doğuştan olan eşcinselliğe gelince çıldıranlar var ayrıyeten bir çocuk eşcinsel bir insanı gördüğünde kendisi de eşcinsel değilse etkilenmez zaten çocuk bahane bence.Conchita Wurst transtır belkiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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EŞCİNSELLERDE İNSANDIR. ONLARINDA HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ VAR. BUNU KABUL EDECEKSİNİZ. ZORLA YADA GÜZELLİKLE.Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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Bu haberi okuyanların Trt le RTÜK ü aynı kurum gördüğü sonucun çıkardım . Dizilerde bilmem ne oluyormuş . O RTÜK ün görevi Trt nin değil .Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır