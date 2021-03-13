TRT Filarmoni Orkestrası ilk kez sanatseverlerin karşısına çıktı
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TRT Filarmoni Orkestrası ilk kez sanatseverlerin karşısına çıktı

13.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:08
TRT Filarmoni Orkestrası ilk kez sanatseverlerin karşısına çıktı

İtalyan sanatçı Antonio Pirolli'nin daimi şefliğindeki TRT Filarmoni Orkestrası ilk konseriyle sanatseverlerle buluştu.

İtalyan sanatçı Antonio Pirolli'nin daimi şefliğindeki TRT Filarmoni Orkestrası ilk konseriyle sanatseverlerle buluştu.

TRT tarihinde ilk kez kurulan "TRT Filarmoni Orkestrası", gala konserini Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirdi.

TRT 2 kanalında yayınlanan konser sonrası AA muhabirine açıklama yapan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "TRT Filarmoni Orkestrası, TRT 2'nin yeniden yayın hayatına geçmesinin ikinci yılında izleyicilerle buluştu. Bu, TRT Filarmoni Orkestrası'nın ilk konseri oldu. Gerçekten bizim için heyecan vericiydi." dedi.

Eren, daimi şef Pirolli'ye ve TRT 2 Kanal Koordinatörüne teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"TRT 2 kanalımız sadece kültür sanat içeriklerini ekrana taşımakla değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültür sanat hayatına katkı sağlayarak da görevini ifa ediyor. TRT Filarmoni Orkestrası da bu görevin bir parçası oldu. TRT'de birçok korolar, orkestralar var. Bunlardan bir tanesi de TRT Filarmoni Orkestrası oldu."

TRT Filarmoni Orkestrası'nın periyodik konserlerinin olacağını belirten Eren, "Özellikle konservatuvardan yeni mezun ve bazıları hala okumakta olan yeni arkadaşları usta müzisyenlerle beraber buluşturduğumuz herkesin birbirinden bir şeyler öğrendiği bir filarmoni orkestrası oldu. Ben bu vesileyle de sadece TRT'ye değil, Türkiye'ye de katkı sağlayacağını umuyorum." diye konuştu.

Orkestra, konserde Yusuf Yalçın'ın "TRT 2 Bestesi" eserinin prömiyerini gerçekleştirmenin yanı sıra Johannes Brahams'ın "Macar Dansları 1-5", Ulvi Cemal Erkin'in "Köçeçe" ve Ludwig van Beethoven'in "7. Senfoni" eserlerini izleyiciyle buluşturdu.

Özel ve periyodik konserler düzenleyecek orkestranın repertuvarında Türk besteciler, klasik senfoniler, konçertolar, opera eserleri, film müzikleri ve Türk müziği eserleri yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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