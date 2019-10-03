TRT, çizgi filmdeki "eşeğe cinsel istismar" görüntüleri nedeniyle 7 kişiye dava açmış!

03.10.2019 12:14

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT Çocuk kanalındaki "Maysa ve Bulut" adlı çizgi filmde "Eşeğe cinsel istismar" görüntüsünün yayınlandığı iddiasıyla başlayan tartışmalar kapsamında TRT'nin 7 kişiye dava açtığını bildirdi. Oktay, "Maysa ve Bulut isimli çizgi filmde yer alan iddialarla ilgili olarak manevi tazminat talepli 7 ayrı dava açılmıştır" bilgisini aktardı.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal'ın TRT'yle ilgili soru önergesine cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği biriminde 19 avukatın görev yaptığını açıkladı.Oktay, cevabi yazısında, kurumda avukat unvanında çalışan personelin, SGK 4/C kapsamında kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde istihdam edildiğini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile sağlanan özlük haklarına sahip olduğunu aktardı.

NE OLMUŞTU?

TRT Çocuk kanalında "Maysa ve Bulut" isimli çizgi filmde ekrana yansıyan eşek görüntüsü, internet haber portallarında ve sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, "Eşeğe cinsel istismar" iddiasını dillendirmişti. Tartışmalar üzerine bir açıklama yapan TRT, "TRT Çocuk kanalımızda yayınlanan Maysa ve Bulut isimli çizgi filminde yer alan fırtına sahnesinde herkes telaşla koşturarak zararı azaltmak için çaba harcarken, bir oba sakini de eşeğini korumak için ahıra götürmeye çalışmaktadır. Rüzgardan ötürü sallanan şalvarın göründüğü bu sahne; hastalıklı bir zihnin ürünü olarak akıl dışı bir iftirayla yorumlanmıştır" ifadelerini kullanmıştı. Gerekli tüm yasal süreçlerin başlatıldığı belirtilmişti.