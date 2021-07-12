TRT 1'nin yeni dizisi "Dünya Hali" seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor
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TRT 1'nin yeni dizisi "Dünya Hali" seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor

TRT 1'nin yeni dizisi 'Dünya Hali' seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Kendine has komedi diliyle seyircilerle buluşacak olan TRT 1'in yeni dizisi "Dünya Hali"nin ilk tanıtımı yayımlandı.

Kendine has komedi diliyle seyircilerle buluşacak olan TRT 1'in yeni dizisi "Dünya Hali"nin ilk tanıtımı yayımlandı.

Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik'in paylaştığı dizide, hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan'ın, dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor.

Şehir hayatının gündelik dertleriyle boğuşan insanların hikayesini konu edinen dizide ayrıca Selin Hasar, Ayfer Tokatlı, Durul Bazan, Mert Denizmen, Mekin Sezer, Naşit Özcan gibi birçok isim yer alıyor.

Neden Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda daha önce "Tutunamayanlar" dizisinin yönetmenliğini yapan Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu oturuyor.

Senaryosunu ise Osman Nail Doğan, Murat Kaman, İdris Meydi, Cem Tunçer ve Eray Kaman birlikte kaleme aldığı dizinin konusu ise özetle şöyle:

"Sinan, dedesinin değerleriyle büyümüş, dürüst, ahlaklı, vicdanlı bir gençtir. Ancak aradığı aşkı henüz bulamamıştır. Sinan'ın dedesi ölüm döşeğindeyken ona ilginç bir vasiyette bulunur. Vasiyete göre Sinan şu üç şarta uyan kızı bulup evlenmelidir, 'Erken kalksın, eskinin kıymetini bilsin, bir de bal porsuğuna benzesin yeter.' Sinan dedesinin vasiyetini yerine getireyim derken kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona en yakın arkadaşı Azim, patronu Güven, ailesi, yakın çevresi ve dedesinin cami arkadaşları Burhan, Namık ve Talat amcalar eşlik edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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