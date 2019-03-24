Transparan Kıyafetiyle Eleştirilen Deniz Seki, İsyan Etti!

Deniz Seki, sahne aldığı konserde giydiği elbiseyle hayranlarını ikiye böldü. Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Seki, eleştirilere daha fazla dayanamayıp "Takdir edersiniz ki sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz bir kadın değilim." dedi.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Güzel sanatçı Deniz Seki, transparan kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kostümüyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen ünlü şarkıcı, gelen yorumlara isyan etti. Seki, Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan kıyafeti ile göz doldurdu. Ancak bu kıyafet tercihi sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım Seki'nin kıyafetini çok açık bulurken bir kısım ise normal bulup beğendi.

"ŞUURSUZ BİR KADIN DEĞİLİM"

Gelen tepkiler üzerine ise Seki, "Yapılan haberleri, yazılan yorumları böyle okuyorum yemin ederim. Burada mümkün olduğunca sanatın her dalıyla ilgili paylaşım yapıp üzerine konuşuyoruz. Sevgili @gulsahsaracoglu bu elbisesinde de çok büyük bir işçilik var ve bu da bir sanat. Takdir edersiniz ki sahneye çıplak çıkacak kadar şuursuz bir kadın değilim. İçinde ki astarı görmüyor olamazsınız. Çok kırıcı yorumlarınız var lütfen bu kadar acımasız olmayın." ifadelerini kullandı.