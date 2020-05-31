Traktörün motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı
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Traktörün motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde traktörün motor bölümüne giren yılan, itfaiye tarafından çıkarıldı.

Traktörün motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı
31.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:20

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde traktörün motor bölümüne giren yılan, itfaiye tarafından çıkarıldı.

Akmescit mahallesinde Bekir B., tarlayı sürerken traktörün motoru stop etti. Bekir B., motoru kontrol ettiğinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gördü. Bekir B.'nin haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, özel bir aparatla yılanı yakalayıp, bulunduğu yerden çıkardı. Yılan, daha sonra doğaya bırakıldı. Bekir B. ise traktörü çalıştırarak tarlayı sürmeye devam etti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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