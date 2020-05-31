Traktörün motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde traktörün motor bölümüne giren yılan, itfaiye tarafından çıkarıldı.

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde traktörün motor bölümüne giren yılan, itfaiye tarafından çıkarıldı.

Akmescit mahallesinde Bekir B., tarlayı sürerken traktörün motoru stop etti. Bekir B., motoru kontrol ettiğinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gördü. Bekir B.'nin haber vermesiyle gelen itfaiye ekibi, özel bir aparatla yılanı yakalayıp, bulunduğu yerden çıkardı. Yılan, daha sonra doğaya bırakıldı. Bekir B. ise traktörü çalıştırarak tarlayı sürmeye devam etti.

Kaynak: DHA