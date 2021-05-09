Traktör uçuruma yuvarlandı; 15 yaşındaki sürücü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Traktör uçuruma yuvarlandı; 15 yaşındaki sürücü öldü

Traktör uçuruma yuvarlandı; 15 yaşındaki sürücü öldü
Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Fevzi Özek (15), hayatını kaybetti.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Fevzi Özek (15), hayatını kaybetti.

Burhaniye ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki kırsal Yaylacık Mahallesi'nde, Fevzi Özek, babasına ait traktör ile tarlalarına gitmek üzere yola çıktı. Sürücü Fevzi Özek'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, traktör 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Traktörün altında kalarak yaşamını yitiren Özek'in cenazesi Yaylacık Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Burak Sergen Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Muslera Ali Koç Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Traktör uçuruma yuvarlandı; 15 yaşındaki sürücü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 13:10:55. #1.14#

title