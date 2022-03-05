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Çekiçle dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çekiçle dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı Ankara'da trafikte kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Ö. tutuklandı.

ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Çekiçle dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı

ANKARA - Ankara'da trafikte kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran Özgür Ö. tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleşen olayda iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü Özgür Ö., kendisine korna çalarak uyarıda bulunan 06 BJ 5854 plakalı aracın sürücüsüne otomobilinin bagajından çıkardığı çekiçle saldırdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Ankara Adliyesine sevk edildi. Adliyede savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Özgür Ö. 'silahla tehdit', 'hürriyetten yoksun kılma' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çekiçle dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı

Çekiçle dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı

Çekiçle dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Engin Yağcı - 3. Sayfa

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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