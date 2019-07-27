Trafikteki plaj şemsiyeli araç görenleri şaşkına çevirdi

Konya'nın Selçuk ilçesinde trafikte seyir halinde olan hafif ticari aracın üzerine bağlanmış büyük plaj şemsiyesi dikkat çekti.

Görüntüler dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesinde kaydedildi. Trafikte seyir hainde olan bir hafif ticari aracın üzerine bağlı bulunan şemsiye görenleri şaşırttı.

TRAFİKTEKİ İLGİNÇ ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Trafikte yavaşça ve yolun en sağından ilerleyen aracı görenler bu anları görüntüledi. Araç, yavaşça ilerleyerek trafikte yoluna devam etti.

Kaynak: DHA