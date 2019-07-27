Trafikteki plaj şemsiyeli araç görenleri şaşkına çevirdi
Konya'da, üzerindeki plaj şemsiyesi ile seyir halinde olan araç görenleri şaşkına çevirdi. Hafif ticari araç yolun, en sağından ilerlerken trafikteki bu ilginç anlar kameralara yansıdı.
Konya'nın Selçuk ilçesinde trafikte seyir halinde olan hafif ticari aracın üzerine bağlanmış büyük plaj şemsiyesi dikkat çekti.
Görüntüler dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesinde kaydedildi. Trafikte seyir hainde olan bir hafif ticari aracın üzerine bağlı bulunan şemsiye görenleri şaşırttı.
TRAFİKTEKİ İLGİNÇ ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Trafikte yavaşça ve yolun en sağından ilerleyen aracı görenler bu anları görüntüledi. Araç, yavaşça ilerleyerek trafikte yoluna devam etti.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (11)
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Şemsiyeyi bir yere götürüyor olmasın sakın yorumcularCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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İHBAR ÜZERİNE BU ARACA CEZA KESİLMİŞTİR.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Alenen görünen ''34 ACR 002'' plakanin resimlerde neden buzlanmaya calisildigina bir anlam veremedim ama olsun. Neticede, önce yapanin Konyali oldugunu sanarak Konyalilar adina sevinmistim, lakin plakanin Istanbul''a ait oldugunu görünce kursagimda kaldi. Ehhh yani Konyalilara Konyaliliga devam demekten baska care de birakmadilar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BOŞ SENDEYayından Kaldır
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her 34 lü istanbullumu koçum5 1 Yayından Kaldır
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konyalılar etli ekmek yiye yiye beyni yanmışCevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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İSTANBULLU KAZMA4 1 Yayından Kaldır
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Önce seyret, sonra yorum yap; yani özet okumakla bilgi sahibi olamazsin pek ve de böyle sacmalarsin zira Konyali degil.2 Yayından Kaldır
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konya aklıCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Arabanın içinde fantezi varmış.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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