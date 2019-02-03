Trafik Polisinden Tehlike Saçan Kamyon Sürücüsüne "Nereye Böyle" Anonsu

Şişli'de bir kamyon şoförü, kasasına metrelerce yüksek kağıt yığını bağladığı kamyonuyla trafikte adeta faciaya davetiye çıkardı. Kendisinin ve çevredeki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan kamyon sürücüsüne Trafik Polisi, "Nereye böyle' diyerek anons yapması cep telefonu kamerasına yansıdı.

FACİAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Şişli'de Piyalepaşa bulvarı üzerinden Okmeydanı istikametine giden bir kamyon şoförü, kasasına ip yardımıyla metrelerce yüksek kağıt yığını bağladığı kamyonuyla trafikte adeta faciaya davetiye çıkardı.

POLİSTEN "NEREYE BÖYLE" ANONSU

Metrelerce yüksekte kağıt istiflediği kamyon ile yola devam eden kamyon şoförüne ise o esnada oradan geçen trafik polisi önce kamyonet plakasını sonra da "Nereye böyle" diyerek araç hoparlöründen anons yaptı. Polis aracının anonsuna aldırış etmeyen kamyonet sürücüsü daha sonra E-5 Karayoluna bağlanarak Haliç Köprüsünden geçerek Fatih istikametine doğru devam etti. Kendisinin ve çevresindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz kamyon sürücüsü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA