Trafik polisi, eşine ceza yazdı
Batman'ın Gercüş ilçesinde bir trafik polisi , denetimler sırasında durdurduğu eşine aracında evrak eksikliği nedeniyle 108 lira para cezası kesti.
Batman'ın Gercüş ilçesinde trafik polisi Ahmet Eroğlu, denetimler sırasında durdurduğu eşi Kadriye Eroğlu'nun aracında evrak eksikliği nedeniyle 108 lira para cezası kesti.
EVRAK EKSİKLİĞİNDEN CEZA YAZDI
Gercüş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Ahmet Eroğlu, ilçede yaptığı trafik denetimi sırasında adliyede memur olarak görev yapan eşi Kadriye Eroğlu'nun aracını durdurdu. Otomobilindeki evrakı inceleyen polis memuru Eroğlu, eksiklik nedeniyle eşine 108 lira para cezası yazdı.
Trafik polisinin iş ahlakı kamuoyu tarafından taktir edildi.