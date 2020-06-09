Trafik kazası: 4 yaralı
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Trafik kazası: 4 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

09.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:27

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Kaya (38) yönetimindeki 43 KH 993 plakalı otomobil, Demirci - Selendi karayolunun 3. kilometresinde, karşı yönden gelen Yusuf Gökkaya (37) yönetimindeki 45 ABC 392 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Ayşe Kaya (34) ve Turan Gökdemir (49) Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: AA

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