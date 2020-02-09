: Son dakika: Trabzon ve Erzincan valiliklerinden çığ uyarısı geldi

09.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:42

Van'da yaşanan ve 41 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan çığ felaketi sonrası, Trabzon ve Erzincan valilikleri çığ uyarısında bulundu.

"MEZRA VE YAYLALARA SEYAHAT ETMEYİN"

Trabzon Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının buzlanmaya neden olabileceği, yüksek kesimlerde ve dik eğime sahip alanlarda ise çığ riski oluşturabileceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızın, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemelerini önemle rica ederiz" denildi.

BİR UYARI DA ERZİNCAN VALİLİĞİ'NDEN GELDİ

Erzincan Valiliği'nce meteorolojik uyarı yayımlanarak çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Meteorolojik uyarıda, "Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 09 Şubat 2020 günü saat 11.00 ile 14 Şubat 2020 günü saat 17.00'a kadar ilimiz genelindeki dik eğimli yerler için yüksek oranda çığ oluşma riski bulunmaktadır. Bu kapsamda dik eğime sahip yüksek kesimler ve yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan olası muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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