Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp

Trabzon'un Araklı ilçesinde HES borusu patladı: 4 kayıp

Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusu patladı. Patlama sonrası 4 kişi sele kapılarak kayboldu.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin (HES) borusu patladı. Patlama sonrasında mahallede su taşkınları yaşanırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kayboldu.

BÖLGEYE AFAD EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallede mahsur kalanlar olduğu iddia edilirken, kayıp sayısının da artmasından endişe ediliyor.

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