Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki şehrin en işlek caddesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki şehrin en işlek caddesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kemerkaya Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde iki grup arasında tartışma çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ş.K. isimli şahıs belinden çıkardığı tabanca ile D.B. ve R.Y.'ye (18) ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi kanlar içerisinde yere yığılırken, ateş açan Ş.K. isimli şahıs olay yerinden kaçtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından D.B., KTÜ Farabi Hastanesi'ne, R.Y. ise Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, silahla 2 kişiyi yaralayan Ş.K. polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı

Cinsel ilişkiye girmek için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı

Cinsel ilişkiye girmek için otele giden kadın, adamla anlaşamayınca polisi aradı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title