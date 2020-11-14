Kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarpıp hurdaya döndü! Olay yerinde can pazarı yaşandı

Trabzon'da, kontrolden çıkıp, refüjdeki bariyere çarpan otomobildeki sürücü Duygu Deniz Köse hayatını kaybetti, yola savrulan 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Trabzon'da, saat 13.00 sıralarında, Karadeniz Sahil Yolu'nun Beşirli mevkisinde meydana gelen kazda, 28 yaşındaki Duygu Deniz Köse'nin kullandığı 34 LU 6872 otomobil, kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarpıp devrildi.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki 3'ü çocuk 4 kişi, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçta sıkışan sürücü Köse'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalede bulunan yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuğun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN