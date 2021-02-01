Tövbeler olsun aleyna kim? Çiğdem tunç kim?

TRT1 kanalının sevilen komedi dizisi Tövbeler Olsun'a yeni bir karakter daha ekleniyor. Diziye yeni katılan Aleyna karakterini görenler Tövbeler olsun aleyna kim? Çiğdem tunç kim? soruyor.

Tövbeler Olsun dizisi senaryo gereği diziye katılan Çiçek Dilligil, Erkan Can, Sercan Badur ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin arından, Çiğdem Tunç da katılıyor. Tövbeler Olsun'da Aleyna karakterine can veren, Çiğden Tunç kim? Dikkat çeken karakter Tövbeler olsun aleyna kim? sorusunun yanıtı sizlerle!

TÖVBELER OLSUN ALEYNA KİM?

TRT1 ekranında yayınlanan diziye yeni bir yüz daha ekleniyor. Renkli karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Tövbeler Olsun Aleyna Yeşilpınar, giyim tarzı ve kişiliği ile sevilen ünlü bir modacıdır. İşini çok iyi bir şekilde yerine getiren Aleyna karakterine can veren oyuncu Çiğdem Tunç'tur.

ÇİĞDEM TUNÇ KİM?

Hem oyuncu hem sunucu olan Çiğdem Tunç, İstanbul'da 28 Ağustos 1963 yılına dünyaya gelmiştir. 1980 yılında oyunculuk kariyerine ilk dizisi Renkli Dünya başladı. Sunuculuk kariyerine ise Mehmet Ali Erbil ile sunuculuk yaparak başladı. Oyunculuk ve sunuculuk kariyerine erken yaşta başlayan Çiğdem Tunç 1993 yılında ise 'Biz İkimiz' adlı bir albüm çıkararak adından bir hayli söz ettirdi.

Çiğdem Tunç, günümüzde daha çok oyunculuk kariyeri üzerinden devam etmektedir.1998 yılında, dönemin en sevilen dizisi Çılgın Bediş'te yer aldı. Ayrıca, 1999 yılında,Umut Yolcuları, 2000'de Can Dostlar, 2001'de Tatlı Hayat, 2002'de Çekirdek Aile, 2004'de Sular Durulmuyor, 2005'de Belalı Baldız, 2007'de Genco, 2014'de Anasının Oğlu dizilerinde yer aldı. 2020 yılına gelindiğinde ise TRT1 kanalında yayınlanan sevilen dizide, Tövbeler Olsun Aleyna karakterini canlandırmaktadır.