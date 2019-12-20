Torbacılara yapılan şafak baskını, drone sayesinde havadan görüntülendi

20.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:29

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 18 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteği ile çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Söz konusu şahısların yuvaları drone ile tespit edilirken yaşadıkları evler ise dedektör köpekler tarafından arandı.

DRONE TEK TEK TESPİT ETTİ

Polis bu arada şüphelilerin kaçma ihtimaline karşılık havadan da drone ile takibe başladı. Operasyon boyunca havada kalan drone, tek tek torbacı yuvalarını tespit edip anında yerdeki polise bildirdi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 zanlının sorgusu devam ediyor.

Kaynak: İHA