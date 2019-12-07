Toprak Şeker Kuaför'den Kanser Hastalarına Destek
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Toprak Şeker Kuaför'den Kanser Hastalarına Destek

Ünlülerin kuaförü Toprak Şeker'den örnek davranış! Şeker, kanserle mücadele konusunda farkındalık yaratmak ve bu amansız hastalıkla mücadele eden çocuklara umut olmak amacıyla saçlarını kazıttı.

07.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:03
Toprak Şeker Kuaför'den Kanser Hastalarına Destek

Kanser hastaları ve yakınlarına yönelik çalışmalar yapan Kanser Savaşçıları Derneği'ne Topak Şeker'den destek geldi. Çok sayıda sanatçıyla çalıştığı için "ünlülerin kuaförü" olarak anılan ve yer aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren Şeker, Kanser Savaşçıları Derneği'nin projesine destek olmak amacıyla saçlarını kazıttı.

ÖRNEK DAVRANIŞIYLA

TAKDİR TOPLADI

Toplumda kanserle mücadele konusunda farkındalık yaratmayı ve bu amansız hastalıkla mücadele eden çocuklara umut aşılamayı hedefleyen projeye dahil olan Toprak Şeker, gözü gibi baktığı saçlarıyla vedalaştı. Başarılı kuaför, saçlarını kazıttıktan sonra da bir çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yaklaşık 400 bin takipçisini kanserle mücadele konusunda duyarlı olmaya davet eden Şeker, bu anlamlı davranışıyla takdir topladı.

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