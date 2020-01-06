: İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı

06.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:10

İstanbul'da rüzgar ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Topkapı'dan gelen son dakika gelişmesine göre, alt geçidi su bastı. Araçlar geçiş esnasında zorluk yaşadı.

Topkapı alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı. Alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların geçişi sırasında bazı sürücülerin birikintiyi atlatabilmek amacıyla araçlarını kaldırıma çıkarttığı görüldü.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerine gelen İBB'ye bağlı ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Araçların kontrollü şekilde alt geçitten ilerlemesi sağlanırken, trafikte yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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