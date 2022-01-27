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Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem

AA, Emel Öz - Güncel
Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin 4,2 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

USGS, depremin merkez üssünün Pangai'nin 225 kilometre kuzeybatısı olduğunu belirtti.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, 15 Ocak'ta kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için "tsunami" uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

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AA / Emel Öz - Güncel

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