Ton balığı fabrikasında çıplak elle dolum yapılarak toplum sağlığı tehdit edildi iddiası
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Ton balığı fabrikasında çıplak elle dolum yapılarak toplum sağlığı tehdit edildi iddiası

25.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:37
Ton balığı fabrikasında çıplak elle dolum yapılarak toplum sağlığı tehdit edildi iddiası

Sosyal medyada bir balık firmasının üretim tesisinde çekilen görüntüler infial yarattı. Görüntülerde gıdalara çıplak elle dokunulduğu görülürken, bu durumun toplum sağlığını tehdit ettiği iddia edildi. Firma tarafından yapılan açıklamada, plastik eldivenlerin konserve üretim süreçlerinde kullanılmamasının kabul gören bir uygulama olduğu belirtildi.

Sosyal medyada bulunan 'Denetle' adlı bir hesaptan yayınlanan video tepkilere yol açtı. Paylaşılan videoda ton balıklarının paketleme aşamasına yer verilirken, çalışanın ton balığına çıplak elle dokunduğu ve hijyen kurallarına uyulmadığı görüldü. Çıplak elle yapılan paketlemenin toplum sağlığını tehdit ettiği ileri sürüldü.

"DEMEK Kİ EL DEĞMEDEN ÜRETİLMİYORMUŞ"

Hesabın yaptığı paylaşımda, "Demek ki el değmeden üretilmiyormuş. Sosyal medyada bir influencer tarafından paylaşılan bu video ton balıklarının paketleme aşamasını gösteriyor. İlginç olan ürün içeriğinde salamura suyu olduğu yazmıyor. İçerik beyanında sadece ton balığı, zeytinyağı ve tuz var" denildi.

Olay kısa sürede gündem olurken, bahsi geçen firmadan yazılı bir açıklama geldi.

"PLASTİK ELDİVENLERİN KULLANILMAMASI KABUL EDİLEN BİR UYGULAMADIR"

Kamuoyunu aydınlatmak adına yayınlanan yazının başlığında "Doğru bilgilendirme" ifadesi kullanılırken, "Günümüzün gıda güvenliği prensipleri içerisinde, plastik eldivenlerin konserve üretim süreçlerinde kullanılmaması tüm dünyada gıda otoriteleri tarafından kabul edilen bir uygulamadır. Plastik eldivenlerin büyük risk taşıdığı; kolay yırtılabilir ve parçalanabilir bir malzeme olmasından dolayı son üründe yabancı madde bulaşı riski oluşturduğu bir gerçektir. 'Türk Gıda Kodeksi ve FDA') ifadesine yer verildi.

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Ton balığı fabrikasında çıplak elle dolum yapılarak toplum sağlığı tehdit edildi iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Sosyal medyada bir balık firmasının üretim tesisinde çekilen videoda, paketlenen gıdalara çıplak elle dokunulduğu görüldü.

Bu durumun toplum sağlığını tehdit ettiği iddia edildi.

Firma, plastik eldivenlerin konserve üretim süreçlerinde kullanılmamasının kabul gören bir uygulama olduğunu belirtti.

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