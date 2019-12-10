Tomruksuyu'nda su kaybına neden olan şebeke yenilendi
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Tomruksuyu'nda su kaybına neden olan şebeke yenilendi

HATSU ilimizin muhtelif noktalarında işlev görmeyen ve sağlığa zararlı içme suyu hatlarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

10.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:43
Tomruksuyu'nda su kaybına neden olan şebeke yenilendi

'ın 15 ilçesinde içme suyu atağını sürdüren paslı ve deforme olmuş boruların revize edildiğini belirten Genel Müdürlük, ilçesine bağlı Mahallesi Uymaz Sokağa su ileten ve su kaybına sebep olan hattın 500 metrelik kısmın 63'lük borularla yenilendiğini aktardı.

Yaşam kaynağımız olan içme suyunun vatandaşlara sağlıklı ve temiz bir şekilde iletilmesi amacıyla basınca dayanıklı boruların çekildiğinin bilgisini veren İdare, yapılan çalışma sayesinde kayıp kaçağın önüne geçildiğini vurguladı.

HATSU ayrıca, kent genelinde oluşan altyapı problemlerini hızlı çözüme kavuşturmak adına ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Kaynak: Bültenler
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