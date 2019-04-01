Tolga Karel'in Namaz Kılarken Çekilmiş Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı!
Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisiyle büyük üne kavuşan Tolga Karel'in namaz kılarken çekildiği fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.
Yaprak Dökümü dizisiyle büyük üne kavuşan ve iki yıl önce Amerika'ya yerleşen ve TIR şoförlüğü yapan oyuncu Tolga Karel, Arizona'da namaz kıldı.
"ALLAH'IM HÜKMÜNE BENİ RAZI KIL"
Tolga Karel, Arizona'da namaz kılarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Karel fotoğrafının altına,"Çok içimden geldi Arizona'da namazımı kılmak istedim cami yok ama önemli değil inanan Gönüller'e heryer Rabbim'in evi Allah'ım! Sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah'ım! hükmüne beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana mübarek et, tehir ettiğinin acele olanını, acele ettiğinin tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol.' amin" notunu düştü.
"TIR ŞOFÖRÜ OLABİLİR AMA BABA OLAMAZ"
Eski eşi Günay Musayeva, oğlu Cihangir'le ilgilenmeyen babasıyla ilgili, ağır konuştu. Günay Musayeva, "Tolga TIR şoförü olabilir ama baba olamaz" demişti.
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Senin belinden gelen çocuğuna sahip çıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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benim askerlik arkadasımCevap Yaz Yayından Kaldır
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riyakar olmamak gerek.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tam sosyal medyaya girmiştim telefonum bi sallandı bi sallandı korktum hemen kapattım sosyal medyayıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah''ım bana da camiye yatay girmeden nasib et, nefsime galib getir beni de sana layık kul olabileyim, amin.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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