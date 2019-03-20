Tolga Karel'den Çukur'un Yıldız Oyuncusu Aras Bulut İynemli'ye Şiddet Göndermesi

Bir dönemin fenomen dizisi Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Tolga Karel'den Çukur dizisindeki şiddet sahneleri üzerinden Aras Bulut İynemli'ye sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

GÜNDEMİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Survivor'a katıldıktan sonra oyunculuğu bırakıp Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, Türkiye gündemini yakından takip ediyor.

VERDİĞİ RÖPORTAJ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Kısa bir süre önce Mehmet Akif Alakurt hakkında sert bir yorumda bulunan Karel bu defa da Çukur dizisi oyuncusu Aras Bulut İynemli'ye verdiği bir röportaj üzerinden yüklendi.

"BU DURUMA SESSİZ KALIYOR"

Dizilerdeki şiddet dozunun çok yüksek olduğunu söyleyen Karel'in paylaşımındaki ifadeler şu şekilde oldu:

"Aras'ı severim. Son dönemde genç jenerasyonda yetişen iyi isimlerden bir kardeşim. Fakat verdiği cevap ve yaptığı işi savunamamasına çok üzüldüm. Çünkü evet ne yazık ki son sonemde yapılan mafya dizileri ciddi ordanda şiddet içeriyor. Zira diziler kültürü, oluşan kültürde dizileri destekliyor. Amerika'da bile dizilerde şiddetin bir oranı varken Türk dizilerinde haftalık reyting uğruna toplumda şiddet dağ gibi büyüyor ve sektörde oyuncusu dahil bu duruma sessiz kalıyor. Üzücü."