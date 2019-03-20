Tolga Karel'den Çukur'un Yıldız Oyuncusu Aras Bulut İynemli'ye Şiddet Göndermesi
Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Tolga Karel, Çukur'un yıldız oyuncusu Aras Bulut İynem'liye şiddet göndermesinde bulundu.
Bir dönemin fenomen dizisi Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Oğuz karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Tolga Karel'den Çukur dizisindeki şiddet sahneleri üzerinden Aras Bulut İynemli'ye sosyal medya hesabından göndermede bulundu.
GÜNDEMİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Survivor'a katıldıktan sonra oyunculuğu bırakıp Amerika'da TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, Türkiye gündemini yakından takip ediyor.
VERDİĞİ RÖPORTAJ ÜZERİNDEN YÜKLENDİ
Kısa bir süre önce Mehmet Akif Alakurt hakkında sert bir yorumda bulunan Karel bu defa da Çukur dizisi oyuncusu Aras Bulut İynemli'ye verdiği bir röportaj üzerinden yüklendi.
"BU DURUMA SESSİZ KALIYOR"
Dizilerdeki şiddet dozunun çok yüksek olduğunu söyleyen Karel'in paylaşımındaki ifadeler şu şekilde oldu:
"Aras'ı severim. Son dönemde genç jenerasyonda yetişen iyi isimlerden bir kardeşim. Fakat verdiği cevap ve yaptığı işi savunamamasına çok üzüldüm. Çünkü evet ne yazık ki son sonemde yapılan mafya dizileri ciddi ordanda şiddet içeriyor. Zira diziler kültürü, oluşan kültürde dizileri destekliyor. Amerika'da bile dizilerde şiddetin bir oranı varken Türk dizilerinde haftalık reyting uğruna toplumda şiddet dağ gibi büyüyor ve sektörde oyuncusu dahil bu duruma sessiz kalıyor. Üzücü."
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Nasihat verene bak sen yaprak dökümünde ali rıza hariç herkesi sıradan geçirdiCevap Yaz Yayından Kaldır
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SEN BURALARDAYKEN HANGİ SEKTÖRDE UĞRAŞTIN HACI ABİ ORALARDAN BU KONULARI ELEŞTİRİYORSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Evet anket anket diyordunuz son ankara anketi ozhaseki farkı açmaya basladiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ESKİDEN OKULDA BAŞARILI OLAMAYAN GENÇLER İÇİN KALDIRIM MÜHENDİS Mİ ? OLACAKSINIZ DERDİ ÖĞRETMENLER ŞİMDİ İSE DİZİLER TAM DA GENÇLERİ KALDIRIMLARA ÖZENDİRİYOR KAVRAMLAR ÇOK DEĞİŞTİ YAZIKCevap Yaz Yayından Kaldır
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YAPRAK DÖKÜMÜ DİZİSİNDE SADECE YAPRAK DÖKÜLÜYORDU ZATEN, TOPLUM AHLAKI HİÇE SAYILIRKEN NEREDEYDİN, GÖZLERİNE SÜRME ÇEKİYORSUNDUR.Cevap Yaz Yayından Kaldır