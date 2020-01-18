Tokat'ta anne ile oğlu evlerinde ölü bulundu

18.01.2020 02:30 | Son Güncelleme: 18.01.2020 02:30

Tokat'da bir anne ve çocuğu evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tokat'ta Vakıflar Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan M.U, akşam evine geldi. Uzun süre zili çalmasına karşın, eşinin kapıyı açmaması üzerine şüphelenen M.U. çilingir çağırdı. Daha sonra çilingir yardımıyla eve giren M.U, eşini mutfakta doğalgaz borusuna asılı vaziyette, oğlunu ise yatak odasında hareketsiz bir şekilde buldu.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede anne ile 10 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Fenalık geçiren baba Mustafa Uzun, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemede yetkililer, anne Tuğba Uzun'un, oğlunu öldürdükten sonra kendini mutfakta doğalgaz borusuna asarak intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA