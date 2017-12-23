Tokat Sezar'ın 'Veni, Vidi, Vici' Dediği Zile Kalesi'ne Ziyaretçi Akını

Sezar'ın 'Veni, vidi, vici' dediği Zile Kalesi'ne ziyaretçi akını



ROMA İmparatoru Jül Sezar'ın Basforos Kralı 2'inci Pharnake'ye karşı zafer kazanarak, dünyaca ünlü 'Veni, vidi, vici' (geldim, gördüm, yendim) sözünü söylediği Zile Kalesi'ni yılda ortalama 25 bin kişi ziyaret ediyor.



İlçenin en önemli turistlik mekanlarından biri olan Zile Kalesi'ni, gerek yurt dışı gerekse yurt içinden çok sayıda turist ziyaret ediyor. Sezar'ın, Zile Kalesi'nde söylediği Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim) sözü için 5 yıl önce marka tescil belgesi alan Zile Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle kalede restorasyon çalışması yaptı. Zile Kalesi'ni kent müzesi olarak faaliyete geçirmeyi planlayan Zile Belediyesi, bu çalışmayla ilçeye daha fazla ziyaretçi gelmesini hedefliyor.



'TARİHİN EN KISA VE VECİZ SÖZÜ'



Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Sezar'ın Zile Kalesi'nde söylediği 'Veni, vidi, vici' sözünün tarihin en kısa ve veciz sözü olduğunu söyledi. Bu sözün marka tescil belgesini aldıklarını hatırlatan Başkan Vidinel, Burası Romalılar tarafından alındığı zaman, Romalılar kendilerine göre kale içerisinde bir düzenleme yapıyor. Danişmentler döneminde burayı fethettiğimizde girişteki gözetleme kulesinin üzerine Türk milletinin Anadolu'da ki hakimiyetinin göstergesi olarak güzel bir yapıt ortaya koyuyorlar. Hava şartlarından dolayı bu çürüyor ve düşüyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle yeniden restorasyon yaptık. Ayrıca askeri bina olarak kullanılan binanın da restorasyonu yapıldı. Belediyemize tahsisini aldık. Kısa bir süre sonra da kent müzesi olarak faaliyete geçiriyoruz. dedi.



Başkan Vidinel Zile Kalesi'ni yılda yaklaşık 25 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, Oluşturacağımız kent müzesinin bu sayının artmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Burayı çok daha fazla ziyaretçi alan bir tarihi mekan haline getirmeyi hedefliyoruz. diye konuştu.