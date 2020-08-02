TOKAT Bağlık alanda sürüklenmiş ölü tosun bulundu Bağlık alanda sürüklenmiş ölü tosun bulunduTOKAT'ın Zile ilçesinde bağ evi yakınlarında bir büyükbaş hayvan ölüsü bulundu.

Bağlık alanda sürüklenmiş ölü tosun bulundu

TOKAT'ın Zile ilçesinde bağ evi yakınlarında bir büyükbaş hayvan ölüsü bulundu. Çevredeki izlerden hayvanın sürüklenerek götürülürken öldüğü sanılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay, Zile ilçesindeki bağ evleri mevkisinde dün yaşandı. Bölgedeki bağ evinde yaşayan Hüseyin Elçi, komşusunun bahçe kısmında yerde yatan bir hayvan gördü. Önce domuz sanan Elçi, yaklaşıp kontrol ettiğinde ölü halde bir tosun olduğunu fark etti. Bunun üzerine belediye ekiplerini arayarak durumu haber verdi. Bağ evine gelen belediye zabıta ekipleri hayvanın ölüsünü bulunduğu yerden kaldırdı.

Hayvanı fark ederek ekipleri bilgilendiren Hüseyin Elçi, "Bağ evimden geri dönerken yatar durumda bir tane hayvan gördüm. İlk önce domuz olduğunu düşündüm. Yanına gittiğimde tosun olduğunu fark ettim. Gittiğimde hayvan ölmüştü. Boynunda yuları da vardı. İlk önce kurbanlık olarak kaçtığını düşündüm. Gerekli birimlere haber verdim. Sonra hayvanın sürüklendiğini fark ettim. Hayvan bir hayli bir can çekişmiş, yazık olmuş" dedi.

Aynı bölgede yaşayan Mustafa Alp ise olaydan önce bölgede traktör ile çekilerek götürülen bir hayvan gördüğünü, muhtemelen bu tosun olabileceğini dile getirdi. Ekipler, söz konusu bilgiler doğrultusunda araştırma başlattı.

Kaynak: DHA