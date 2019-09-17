Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özer: Otizm yaşam boyu devam eden bir süreçtir, tedavisi mümkün değil

17.09.2019 12:56

ÖZEL HABER/ GÜLŞAH ARSLAN

Uzmanlar, uyguladıkları tedavi yöntemleriyle, otizmli bireyleri iyileştirdiklerini iddia eden sahtekarlara karşı uyarıyor. Belli bir miktar karşılığında otizmin tedavi edilebileceğini iddia eden şahıslara kesinlikle güvenmemek gerektiğini, otizmin bilinen bir tedavi yönteminin mümkün olmadığını kaydeden Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, Haberler.com'a konuştu.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, "Otizmi tedavi ediyoruz" şeklindeki söylemlere karşı kesin bir dile uyarırken; otizmli çocuk sahibi ebeveynleri yanlış yönlendiren ilanların amacına ulaşmasını engellemek için kampanya başlattıklarını belirtti.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer

"OTİZM İLK ÜÇ YILDA FARK EDİLİYOR"

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer otizmin, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel farkılık olduğunu kaydetti. Özer "Otizmin nedeni günümüzde hala bilinmemektedir. Ancak genetik, çevresel ve ailesel etkenlerin etkili olduğu düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

"OTİZMİN BİLİNEN TEK TEDAVİSİ ERKEN VE SÜREKLİ ÖZEL EĞİTİMDİR"

Otizmin tedavi sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Özer "Otizmin bilinen tek tedavisi, tek ilacı vardır o da; erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitimdir." dedi.

"Otizmin tedavisi mümkün" şeklinde gördüğümüz ilanları sorduğumuz Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer "Yeniden altını çizelim otizmin tek tedavisi erken tanı ve yoğun, sürekli eğitimdir. Bu alanda da umut tacirleri var ve bunlarla da mücadele ediyoruz. Bu tarz haberlere hem sokaklarda yer alan otizmli çocuk sahibi ebeveynleri yanlış yönlendiren kötü amaçlı ilan ve haberlerin amacına ulaşmasını engellemek için "Gerçek Çare" kampanyasını hayata geçirdik" dedi.

"PROFESYONEL YARDIM ALINMALI"

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, aileleri çocuklarında gelişimsel bir farklılık gördükleri anda profesyonel yardım almaları konusunda uyardı.

"BİR ANDA HER ŞEYİN DÜZELECEĞİ DÜŞÜNCESİ ÇOK GERÇEKÇİ DEĞİL"

Otizmin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunun altını çizen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Özer "Teşhis aldıktan sonraki süreçle ilgili en önemli önerimiz otizmin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu daima hatırlamaları. Bir anda her şeyin düzeleceği düşüncesi çok gerçekçi değil. Otizmli çocuğu olan aileler yaşam boyu çocuklarını düzenli olarak psikiyatriste götürmelidirler. Fakat doktor sürecinden de maksimum şekilde faydalanmak yine ailelerin elinde. Çocuklarını sürekli gözlemleyip notlar tutmalı ve bu notları doktorla paylaşmalılar. Hatta gerekirse o doktorun da doğru kişi olup olmadığı sorgulanmalı." ifadelerini kullandı.

Özer, Otizmin tek tedavisinin sürekli, yoğun ve özel eğitim olduğunun altını çizen Özer "Alternatif yöntemlere başvurmak yerine çocuklarımızı özel eğitimle iyileştirmenin yollarını aramak, umut ettiğimiz gelecekleri için en doğru karar olacaktır." dedi.

AİLELER MUTLAKA DİPLOMA SORMALI

20 yıllık Özel Eğitimci Vildan Özduvan Kar ise, otizmli bireylerin ailelerinin suistimale en açık yaş aralığının 3-6 olduğunu söyleyerek,"Otizm konusunda tam bir tedavi söz konusu değildir. Alternatif tedaviler tabi ki destek sağlamaktadır.En kabul gören tedavi özel eğitim tedavisidir. Farklı eğitsel tedavi teknikleri de vardır.İlaç tedavisinde hekim kontrolü çok önemlidir.Otizm tedavisinde alternatif tedavi tekniklerinin kesin sonuç vermesiolasılığı yoktur.Otizm tanısı konulduğunda çocuğun kritik yaşı 3-6 yaş aralığıdır. Bu nedenle ailelerin suistimale açık olduğu bu yaş dönemleridir. Aileler çocuklarının çalışacağı kişilerin mutlaka alandan mezun olduklarını ve o konuda yetkin kişi oldukları konusunu sorgulamalı ve gerekirse diplomalarını sormaları gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitimve Rehabilitasyon Merkezleri'nden bilgive eğitim desteğialabilmektedirler. Ailelerin birinci önceliğinin bu olması gerekmektedir." dedi.

Özel Eğitimci Vildan Özduvan Kar

DOLANDIRICILAR İNTERNET ÜZERİNDEN TANITIM YAPIYOR

Öte yandan internet üzerinden bu tür sahtekarlıklara ulaşmak çok kolay. Otizmi tedavi ettiğini ileri süren bir şahsa Instagram üzerinden ulaştık. Şahsa, otizmli bir çocuğumuz olduğunu ve tedavisinin mümkün olup olmayacağını sormamız üzerine aldığımız cevaplar bu tür dolandırıcılıkların boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

BİNLERCE LİRA TALEP EDİYORLAR

Şahıs, çocuğa bir beslenme programı oluşturacağını, bioenerji yöntemiyle beyin dalgalarını kontrol edebileceğini iddia etti. Hastayla sık sık görüşeceğini söyleyen şahıs, beyindeki deformasyon boyutuna göre çocuğun kesin tedavisinin mümkün olabileceğini söylüyor. Tedavi ederek sonuç aldığı başka hastalar olduğunu da iddia eden şahıs tüm bunların karşılığında binlerce lirayı bulan ücretler talep etti. Şahsa "Branşınız nedir?" şeklinde sorduğumuz soruya sağlıkla ilgili hiçbir diploması bulunmadığını, yıllardır tedavi uyguladığını söyledi.

Konuya ilişkin sosyal medyada çok fazla yanıltıcı bilgi dolaşmakla beraber; bu tuzağa düşen ailelerin sayısı da oldukça fazla.