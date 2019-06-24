Tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Moda Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze...

Tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Moda Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze...

Tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Moda Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Moda Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA
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