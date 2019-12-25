TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı
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TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'ların gizli bölmelerinde üç bin paket sigara ve cep telefonları ele geçirildi. Ekipler iki kişiyi gözaltına aldı.

25.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:36
TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı

Şanlıurfa'da ekipleri tarafından durdurulan TIR'ların gizli bölmelerinde kaçak sigara ile gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA KAÇAK SİGARA VE CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği iki TIR'ı durdurdu. Arama yapılan TIR'ların gizli bölmelerinde 3 bin 150 paket kaçak sigara ile 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak sigara ve cep telefonlarına el koyan polis, 2 sürücüyü gözaltına alarak soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı
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