TIR'a çarpan minibüs savruldu; karı koca ağır yaralı
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TIR'a çarpan minibüs savruldu; karı koca ağır yaralı

TIR'a çarpan minibüs savruldu; karı koca ağır yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin COŞKUNDERE - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpan minibüsün kontrolden çıkıp, savrulması sonucu çarptığı Yaşar (52) ve eşi Aynur (50) Erdenbay, ağır yaralandı.

SAMSUN'da, TIR'a arkadan çarpan minibüsün kontrolden çıkıp, savrulması sonucu çarptığı Yaşar (52) ve eşi Aynur (50) Erdenbay, ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu yolunda meydana geldi. Kadir P.'nin (42) kullandığı 55 C 6158 plakalı minibüs, aynı yönde giden Ömer E. (28) yönetimindeki 55 AAD 30 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp, savrulan minibüs, yol kenarında bekleyen Yaşar Erdenbay ve eşi Aynur Erdenbay'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çifti ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan çiftin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR'a çarpan minibüs savruldu; karı koca ağır yaralı
TIR'a çarpan minibüs savruldu; karı koca ağır yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin COŞKUNDERE

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