TIR'a çarpan minibüs savruldu; 1 ölü, 1 yaralı (2)
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TIR'a çarpan minibüs savruldu; 1 ölü, 1 yaralı (2)

TIR'a çarpan minibüs savruldu; 1 ölü, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin COŞKUNDERE - Haberler | Güncel

HAYATINI KAYBETTİSamsun'da, TIR'a arkadan çarpan minibüs kontrolden çıkıp savrularak yol kenarında bekleyen Yaşar Erdenbay (52) ve Eşi Aynur Erdenbay'a çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Samsun'da, TIR'a arkadan çarpan minibüs kontrolden çıkıp savrularak yol kenarında bekleyen Yaşar Erdenbay (52) ve Eşi Aynur Erdenbay'a çarptı. Yaşar Erdenbay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi Aynur Erdenbay'ın (50) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin COŞKUNDERE

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