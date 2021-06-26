Tıp Fakültemiz, Mezunlarını Uğurladı

Tıp Fakültemiz, Mezunlarını Uğurladı Üniversitemiz Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni, 25 Haziran 2021 tarihinde Spor Bilimleri Fakültesi Binali Yıldırım Stadı'nda ailelerin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Tıp Fakültemiz, Mezunlarını Uğurladı Üniversitemiz Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni, 25 Haziran 2021 tarihinde Spor Bilimleri Fakültesi Binali Yıldırım Stadı'nda ailelerin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene, Üniversitemiz Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, öğretim üyeleri, mezun öğrencilerimiz ve aileleri katıldı. Mezun öğrencilerin ve öğretim üyelerinin sahneye tek tek davet edilmesinin ardından başlayan programda, öğrencilere başarı belgelerini Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri verdi.

Arkadaşlarımın yolu aydınlık, umutları sonsuz olsun

Dönem birincisi Irmak Akdağ'ın konuşmasıyla devam eden törende Akdağ; aldığı diplomayı ailesine armağan etti. Yoğun geçen 5 yıllık sürecin ardından intern olarak devam eden eğitim sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ancak Pandemi süreciyle birlikte önemli bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını belirten Akdağ; "İntern görev tanımının net bir şekilde belirlenmesi ileride öğrenci kardeşlerimizin şansı olacaktır" diye konuştu. Sağlıkta şiddet haberlerinin kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Akdağ, "Sağlıkta şiddetin sona ermesi için gerekli yasaların bir an önce yürürlüğe girmesini temenni ediyorum. Bugün aldığım diplomamda en çok emeği bulunan canım anneme, babama ve anneanneme şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlarımın yolu aydınlık, umutları sonsuz olsun" dedi.

Pandemi sürecini bizlerle birlikte özveriyle geçirdiniz

Hekimliğin bir meslek değil bir hayat biçimi olduğuna dikkat çeken, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, mezun öğrencilere başarılar diledi. Öğrencileriyle gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkısacık, "Sizlerin yetişmesinde büyük pay sahibi olan öğretim üyelerimizi tekrar tebrik ediyorum. Pandemi dönemi sizler için hem önemli bir şans hem de umuyorum ki meslek hayatınızda bir daha görmeyeceğiniz bir süreç olur. Bu süreci bizlerle birlikte özveriyle geçirdiniz. Pandemi döneminde yaşamlarını yitiren hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı burada bir defa daha saygı ve minnetle anıyorum. Mezunlarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyor, mezuniyetlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Coşkumuzu bizlerle paylaşan ailelere teşekkür ediyorum

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, dilek ve temennileri dikkate alacaklarını ifade ederek başladığı konuşmasında mezun hekimleri kast ederek; "Bu güzide öğrencilerimizin, genç meslektaşlarımızın mezuniyet törenlerine katılan, coşkumuzu bizlerle paylaşan tüm ailelere teşekkür ediyorum. Başarı bir ekip işidir ve burada önemli bir ekip görüyorum. Başarı yaşamınızın ve meslek hayatınızın her döneminde sizinle anılsın; mezuniyetiniz hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından mezun öğrenciler, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay eşliğinde Hekimlik Andını okuyarak keplerini atıp mezuniyeti kutladı. Tören, mezun öğrencilerin saha içinde aileleriyle çektirdikleri hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: Habermetre