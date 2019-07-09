Ticari taksili hırsızların yakalanma anı saniye saniye kamerada!

İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da hırsızlık şebekesine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da 64 ayrı evden toplamda 5 milyon lira çaldıkları öğrenilirken şüphelilerin, soyacakları evlere anlaştıkları taksilerle gidip döndükleri belirlendi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri artan hırsızlık olayları üzerine çalışama başlattı. Ekipler yürüttükleri çalışmalar neticesinde, şüphelilerin önceden belirledikleri adreslere anlaştıkları ticari taksilerle geldiklerini belirledi. Ticari taksi sürücülerinin hırsızlık süresince yolda etrafı kolaçan ettiğini belirleyen ekipler çalışmalarını ticari taksiler üzerinde yoğunlaştırdı. Yaklaşık 3 ay süren yoğun fiziki ve teknik takibin sonunda şahısların yerlerini belirleyen ekipler operasyonu gerçekleştirmek için düğmeye bastı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin tamamının İstanbul dışında ikamet ettiğinin tespit edilmesinin ardından polis ekipleri İstanbul, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa ilçelerinde 18 farklı noktada eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde aralarında hırsızlara eylemlerinde yardım ettikleri belirlenen 5 ticari taksi sürücüsünün de bulunduğu 20 kişi kıskıvrak yakalandı. 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlar arasında hırsızlık çetesinin lideri olduğu öğrenilen Ü.A (21)'in de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

5 MİLYON LİRALIK SOYGUN

Şüphelilerin İstanbul'da 19 farklı ilçede girdikleri evlerden çaldıkları ziynet eşyası ve otomobillerin değerinin 5 milyon lira olduğu tespit edildi. Şüphelilerin daha önce de benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.

Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edilirken soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 10 şüphelinin ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları ve polis operasyonu kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların girdikleri evlerde rahat bir şekilde odaları kolaçan ederek kıymetli eşyaları çaldıkları görülüyor. Yine polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise zanlıların gözaltına alındıkları görülüyor.

Kaynak: İHA