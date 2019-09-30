THY görevlisi, İstanbul depremi sırasında yolcuyu böyle korudu

30.09.2019 16:44

Geçtiğimiz günlerde Marmara denizinde yaşanan 5,8'lik deprem, İstanbul Havalimanı'nda da hissedildi. Deprem sırasında uçuş işlemleri için bankoya gelen bir kadın yolcu, THY görevlisi tarafından adeta koruma altına alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda deprem olduğunu anlayınca kadın yolcuyu da yanına alarak uçuş işlemlerinin yapıldığı bankonun altına giren THY görevlisi, büyük takdir topladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi güvenlik kamera görüntülerine Twitter hesabından paylaşarak THY yolcu hizmetleri görevlisini tebrik etti. Ekşi, "Yolcumuz her zaman bize emanet. Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler. Yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 5.8, Kandilli Rasathanesi ise 5.7 olarak açıklamıştı.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener dün yaptığı açıklamada, "5.7 ve artçıların olduğu yer ana fayın kuzeyinde olan depremler. Bundan sonra olan bazı depremlere baktığımızda artçı şokların güneye doğru ilerlediğini görüyoruz" diyerek, artçı sarsıntıların gelişimini takip ettiklerini vurgulamıştı. Marmara Denizi'nde dün de saat 14.13'te 3.6 ve saat 13.32'de 3.2 büyüklüğünde depremler olmuştu.

Özener, bu bölgede bir enerji biriktiğine dikkat çekerek, "Bu enerji bir gün açığa çıkacak. Ne zaman çıkacağını bilemiyoruz. Ama bir sona yaklaşıyoruz. Ama bu sonun ne zaman geleceğini bilmiyoruz" demişti.

Perşembe günü meydana gelen deprem sonrasında çok sayıda binada hasar oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydün yaptığı açıklamada en az 473 binada hasar tespit edildiğini açıklamıştı. Deprem sonucu 34 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İHA