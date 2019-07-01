THK Başkanı Nogaylaroğlu: İHA'lar konusunda dünyada ilk sıralardayız



Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, "İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone'lar konusunda şu anda dünyada ilk 1-2 ülkenin içindeyiz. Eğer bu gidişle devam edersek, Türkiye Cumhuriyeti özellikle havacılık sanayisinde dünyada 2'nci, 3'üncü sırada yer alacaktır" dedi.

THK Genel Başkanı ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, Türkiye'de son dönemlerde savunma sanayi ve havacılık konusunda çok büyük gelişmeler yaşandığını söyledi.

'ÇOK GELİŞMİŞ BİR TÜRKİYE VAR'

Türkiye'nin İHA üretiminde önemli bir yerde olduğunu belirten Nogaylaroğlu, "Özellikle İHA ve Drone'lar konusunda şu anda dünyada ilk 1-2 ülkenin içindeyiz. Diğer teknolojilerde belki biraz geç kaldık ama bunu tam zamanında yakaladık. Yeni nesil, Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk'ün işaret ettiği göklere taşıyacak, bundan eminim. Tabi bizler de Türk Hava Kurumu olarak arkadaşlarımıza, gençlerimize, Türk halkına hizmette bulunabilmek için birçok faaliyet icra ediyoruz. Devlet büyüklerimiz, kurumlar ve özel sektör, Türk Hava Kurumu'nun daha ileriye gitmesi için ellerinden geleni yapıyor. Biz de bu şekilde kendimizi daha emniyette görüyoruz. Eğer bu gidişle devam edersek, özellikle havacılık sanayisinde Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın 2'nci, 3'üncü sırasında yer alacaktır. Şu anda zaten ilk 4-5 içindeyiz. Bundan gurur ve heyecan duyuyorum. Mezun ettiğimiz gençler de bu geleceğin inşasının temel taşları olacaklar. Bu çocuklar bizden çok daha şanslılar çünkü çok daha gelişmiş bir Türkiye var. Geleceklerinde çok büyük potansiyeller var. Bu çocuklar inşallah Türk savunma sanayisini, havacılık sanayisini, Türk havacılığını çok daha ileriye taşıyacaklar" dedi.

'TEKNOLOJİNİN ÖNCÜSÜ SAVUNMAYA SANAYİ VE HAVACILIK'

Daha sonra THK üniversitesinin önemine değinen Nogaylaroğlu, şunları söyledi: "Ben üniversiteye gidecek olsaydım kesinlikle bu üniversiteye gelirdim. Nedeni şu; bildiğiniz gibi günümüz teknoloji dönemi, teknolojinin de ana öncüsü savunma sanayi ve havacılık. Türkiye'nin geleceği özellikle havacılık teknolojisine yapılan yatırımlar ve onlarla ilgili eğitimden geçiyor. Türk Hava Kurumu, Türkiye'de bu alanda ihtisas olarak tek üniversite ve bizden mezun olan arkadaşlarımız, Türkiye'de havacılıkla ilgili özel ve kurumsal gruplarla yaptığımız anlaşmalar neticesinde kolaylıkla iş bulabiliyorlar ve meslek yaşamlarına çok kolay atılabiliyorlar. Türkiye'nin geleceğinin inşasında çok güzel işler yapıyorlar. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TAİ) tutun Türk Hava Yolları'na kadar birçok kurumda başarı ile bizi temsil ediyorlar. Türk Hava Kurumu'nun en önemli farkı şu, bizim kapımızın önünden çıkıyorsunuz hemen uçakların bulunduğu alana geliyorsunuz. Havacılığın bütün alanları, hemen kapılarının önünde. Dünyada bu şekilde olan sayılı 1-2 üniversite var. O yüzden bu çok büyük bir şans, avantaj. Burada okuyan öğrenciler kitaplarda gördüklerinin tamamını burada uygulamalı görebiliyorlar. Her gün uçak sesi duyuyorlar, her gün onlarla birlikteler bir şekilde havacılığın kültürünü alıyorlar. Havacılık bir yaşam tarzıdır, bir kültürdür. Bu da tabi beş duyunun tamamının doyması ile oluyor. Burada bu çocuklar gerçekten beş duyunun beşiyle de havacılık kültürünü özümsüyorlar. Benim gerçekten gelecekle ilgili ümitlerim çok yüksek. İnşallah diğer üniversitelerimizin de böyle bir şansı olur. Kapımız bütün Türk halkına ve gençlerimize açık. 'İstikbal göklerde' unutmayalım."



Kaynak: DHA