Theranos'un kurucusu Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu - Haberler
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Theranos'un kurucusu Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu

Theranos'un kurucusu Holmes dolandırıcılıktan suçlu bulundu
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

SAN ABD'de tek damla kan ile testler yapabildiğini iddia eden sağlık girişimi Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, dolandırıcılıktan suçlu bulundu.

SAN ABD'de tek damla kan ile testler yapabildiğini iddia eden sağlık girişimi Theranos'un kurucusu Elizabeth Holmes, dolandırıcılıktan suçlu bulundu.

Savcılar, 37 yaşındaki Holmes'un, 2010-2015 yılları arasında yatırımcıları bir parmaktan birkaç damla kanla çeşitli testler yapabileceğine ikna ederek dolandırdığını belirtti.

Yaklaşık 30 tanığı çağıran savcılar, Holmes'un yatırımcılara sattığı ürünün işe yaramadığını bilmesine rağmen şirketin başarısı konusunda kararlılığını koruduğunu kanıtlamaya çalıştı.

Jüri üyeleri, Holmes'u yatırımcılara komplo kurmak ve dolandırıcılıktan suçlu buldu.

Holmes ayrıca, hastaları, testlerin doğruluğu konusunda yanıltmakla suçlandı.

Theranos'u kuran Holmes, bir dönem Silikon Vadisi'nde ünlenmişti.

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AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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