The Taste yarışması, kazada hayatını kaybeden Asaf Saner'i unutmadı

FOX Tv'nin yeni lezzet yarışması The Taste'de yarışmacı olan Asaf Saner, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yarışmanın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ise Asaf Saner'in anısına bir video yayınlandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

The Taste'nin yarışmacılarından Asaf Saner, Kocaeli Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol çalışmasının olduğu alana girerek takla atan Saner'in aracı beton bariyerlere çarparak durdu. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve acil servis ekiplerinin Asaf Saner ve eşi Ayten Saner'i araçtan çıkarmaya çalıştığı sırada Asaf Saner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANISINA VİDEO HAZIRLANDI

Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde ise alkış toplayan bir video yayınlandı. Kıyasıya rekabetin olduğu yarışmanın sonunda Asar Saner'in yarışmadaki eğlenceli anlarıyla bir video yayınlandı.