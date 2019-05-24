The Taste Yarışmacısı Asaf Saner Hayatını Kaybetti!
FOX Tv'nin yeni lezzet yarışması The Taste'de yarışmacı olan Asaf Saner, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Peki, Asaf Saner kimdir?
Lezzet avcılarını arayan The Taste yarışmasında bulunan Asaf Saner, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
The Taste'nin yarışmacılarından Asaf Saner, saat 18.30 sıralarında Kocaeli Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol çalışmasının olduğu alana girerek takla atan Saner'in aracı beton bariyerlere çarparak durdu.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen polis, itfaiye ve acil servis ekiplerinin Asaf Saner ve eşi Ayten Saner'i araçtan çıkarmaya çalıştığı sırada Asaf Saner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayten Saner de tedavi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ASAF SANER KİMDİR?
The Taste yarışmasına katılan Asaf Saner, 52 yaşında. At antrenörlüğü yapan yarışmacı yaşı itibariyle tecrübesinin yüksek olduğunu belirtmişti. Ayten Saner ile evlidir.
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ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN , ANCAK KİMSE ALINMASIN GÜCENMESİN DE ŞU GELDİĞİMİZ DURUMA BİR BAKSANIZA , HİÇ BİRİMİZİ HİÇ BİRİMİZİ AYIRT ETMEKSİZİN LÜTFEN GEÇİN AYNANIN KARŞISINA VE DEYİNKİ , DİLİM , DİNİM , IRKIM , MESHEPİM NE OLURSA BEN ÖLSEM , BİR RAHMET DİLEYEN OLURMU SIRF İNSANIM VE BENİDE ALLAH YARATTI DİYE , ALLAHA İNANCI OLANLAR ÖLENLERE RAHMET OKUR , MÜSLÜMAN OLMUŞ OLMAMIŞ , HIRİSTİYAN OLMUŞ OLMAMIŞ , ECEL GELİNCE KAPIYA DİN Mİ SORUYOR , YAŞ MI ? İNSAN OLMAK GEÇTE OLSA ANLAMAK LAZIM.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Acele giden ecele giderCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin diyecek başka birşey yokCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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Bol ampullü ışıklar içinde uyusunCevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır
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hemen gömün abi, yerine başka birini yollayın abi program aksamasın abiCevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır