The Northman Filmi
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The Northman Filmi

The Northman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Northman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

The Northman Filmi
01.07.2020 08:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:58

The Northman, 10. yüzyıl İzlanda'sında geçen bir Viking intikam destanını konu ediyor. Robert Eggers'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Willem Dafoe, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen: Robert Eggers

Senaryo: Robert Eggers, Sjón Sigurdsson

Oyuncular: Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Alexander Skarsgård, Bill Skarsgård, Willem Dafoe, Claes Bang, Murray McArthur , Ian Gerard Whyte

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Northman

Yapımcı Firma: New Regency Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: New Regency Pictures

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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