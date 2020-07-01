The Northman Filmi
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The Northman, 10. yüzyıl İzlanda'sında geçen bir Viking intikam destanını konu ediyor. Robert Eggers'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Willem Dafoe, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Bill Skarsgård gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Robert Eggers
Senaryo: Robert Eggers, Sjón Sigurdsson
Oyuncular: Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Alexander Skarsgård, Bill Skarsgård, Willem Dafoe, Claes Bang, Murray McArthur , Ian Gerard Whyte
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Northman
Yapımcı Firma: New Regency Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: New Regency Pictures
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com