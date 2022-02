The Last of Us'tan uyarlanan HBO dizisinden ertelenme kararı geldi

HBO Baş İçerik Sorumlusu Casey Bloys'un The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, "The Last of Us şu anda Kanada'da çekim yapıyor. Henüz bir yayın tarihi açıklamadık ama 2022 için hazır değiliz. Hala Calgary'de çekim yapıyorlar" sözlerine yer verdi.

The Last of Us video oyunundan esinlenilen HBO dizisinin tahmini çıkış tarihi olarak 2023 yılı görülüyor.

HBO THE LAST OF US KONUSU

The Last of Us, HBO'da yayınlanmaya hazırlanan yaklaşan bir Amerikan televizyon dizisidir. Naughty Dog tarafından geliştirilen aynı adlı 2013 video oyununa dayanan dizi, genç Ellie'ye (Bella Ramsey) kıyamet sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde eşlik etmekle görevli bir kaçakçı olan Joel'i (Pedro Pascal) izleyecek. Ayrıca Joel'in küçük kardeşi ve eski bir asker olan Tommy (Gabriel Luna) da yer alacak.