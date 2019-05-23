The Challenge Yarışmasında 5 Milyon TL Kazanan Turabi Çamkıran, Parayı Ne Yapacağını Açıkladı
ABD'de yayınlanan The Challenge yarışmasında şampiyon olarak yaklaşık 5 milyon TL kazanan Turabi Çamkıran, kazandığı parayı ne yapacağını açıkladı.
Survivor'da iki kez şampiyon olduktan sonra ABD'de yayınlanan The Challenge yarışmasına katılan Turabi, burada da şampiyon olarak büyük ödül 5 milyon TL'nin sahibi oldu. 2. Sayfa'ya özel açıklama yapan Turabi, kazandığı parayı annesine vereceğini söyledi.
SURVIVOR'DAN 2 MİLYON TL KAZANMIŞTI
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un başarılı yarışmacısı Turabi Çamkıran ödülleri doymuyor. Survivor'dan sonra ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge katılan Turabi, burada da şampiyon oldu. Survivor'dan kazandığı 2 milyon TL ve bir evi katıldığı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında annesine verdiğini söylemişti.
PARA ÖDÜLÜNÜ ANNESİNE VERECEK
Şimdi deThe Challenge yarışmasında şampiyon olan ve 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) kazanan Turabi, yine 2. Sayfa programına açıklama yaparak kazandığı parayı teslim aldığında hiç dokunmadan annesine vereceğini söyledi.
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kimseyi ilgilendirmez parasını ne yapacağı adam kendi kazandıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Survivarda Turabiden yana olmadım hiç ama bu başarısını takdir ediyorum. Paranı da annene verme Turabi , tabiki paradan annene bir miktar verebilirsin kendin yatırım yap, ev al. .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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boş boş işlerCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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ANNESINE VERMESINDEN BIZENE BOS HABER. HERKEZ ANNESINE VEREBILDIGI ALABILDIGI HEDIYELERI REKLAM AMACLI ANLATSIN OZAMAN. FAKIRE FUKARAYA YARDIM ELI UZATMAYA KIYAMADIGINDAN ANNEME VERECEM HEPSINI DIYOR. KOLPACI.Cevap Yaz 8 7 Yayından Kaldır
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yakında belediye baskani olur da tekirdag belediyebaskani olsun oyum sana turabiCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır