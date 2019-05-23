The Challenge Yarışmasında 5 Milyon TL Kazanan Turabi Çamkıran, Parayı Ne Yapacağını Açıkladı

Survivor'da iki kez şampiyon olduktan sonra ABD'de yayınlanan The Challenge yarışmasına katılan Turabi, burada da şampiyon olarak büyük ödül 5 milyon TL'nin sahibi oldu. 2. Sayfa'ya özel açıklama yapan Turabi, kazandığı parayı annesine vereceğini söyledi.

SURVIVOR'DAN 2 MİLYON TL KAZANMIŞTI

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un başarılı yarışmacısı Turabi Çamkıran ödülleri doymuyor. Survivor'dan sonra ABD'nin en çok izlenen yarışması The Challenge katılan Turabi, burada da şampiyon oldu. Survivor'dan kazandığı 2 milyon TL ve bir evi katıldığı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında annesine verdiğini söylemişti.

PARA ÖDÜLÜNÜ ANNESİNE VERECEK

Şimdi deThe Challenge yarışmasında şampiyon olan ve 750.000 dolarlık (Yaklaşık 5 milyon TL) kazanan Turabi, yine 2. Sayfa programına açıklama yaparak kazandığı parayı teslim aldığında hiç dokunmadan annesine vereceğini söyledi.