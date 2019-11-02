Teslim olan terörist kirli planı itiraf etti: Terör örgütü PKK, halkı sokağa dökmek için yeni eylemler planlıyor

02.11.2019 19:50

Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekatı ve Suriye'nin kuzeyinde de Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG'nin hain planı deşifre oldu. Güvenlik güçlerine teslim olan bir terörist, PKK elebaşlarının kara propaganda yaparak halkı sokaklara dökmeyi hedeflediklerini söyledi.

"TERÖRİSTLER KORKU İÇİNDE"

Güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadesinde, yapılan operasyonlar nedeniyle teröristlerin korku içinde ve moralsiz olduğunu, kimsenin dışarıya çıkmak istemediğini söylediği belirtildi.

KARA PROPAGANDA İLE HALKI SOKAĞA DÖKMEYİ HEDEFLİYORLAR!

Teröristin, yaşanan bu durumdan kurtulmak ve örgüte destek sağlamak için terör örgütü elebaşlarının, bir çocuğun öldürülerek 'polis kurşunuyla öldüğü' propagandası ile halkı sokaklara dökmeyi hedeflediklerini söylediği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarınca bu durumun, PKK/YPG/KCK terör örgütünün hainlikte sınır tanımadığı, örgütün her zaman masum sivilleri hedef aldığı, sivillerin arkasına saklandıkları, dezenformasyon ve propaganda ile halkı sokağa dökme ve örgüte destek sağlama çabasının son çırpınışları olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA