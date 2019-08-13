Tesla aracını çalıştırdığı mikroçipi, derisinin altına yerleştirdi

13.08.2019 22:33

Amie DD adlı teknolojik ürünleri vücuduna adapte etme meraklısı (biohacker) söz konusu işlemle ilgili tüm aşamaları gösterdiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

Amie DD öncelikle Tesla Model 3 marka aracına ait kredi kartı büyüklüğündeki elektronik anahtarının tüm özelliklerini cep telefonlarında kullanılan bir mikro ölçekli çipe yükletti. Biyolojik camla kaplı ve sadece 12 mm büyüklüğündeki xNT NFC model çip, daha sonra bir dövme ustası tarafından Amie DD'nin sağ bileğinin deri altına yerleştirildi.

Ancak bu işlem bazı soruları da beraberinde getirdi. İnternette görüntüleri izleyenler buna gerek olup olmadığına dair yorumlar yaptı. Zira cep telefonunu yanına getiren ancak araç kartını evde unutan biri, cihazın içerisindeki çip sayesinde otomobili açabiliyor.

KULLANIMI TARTIŞMA KONUSU

Pile ihtiyaç duymayan ve içerisinde mikro bir anten barındıran RFID adlı çiplerin İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Epicenter isimli bir şirkette çalışanlara uygulanması tartışma konusu olmuştu.

Sanatçı Anthony Antonellis, 2013 yılının Ağustos ayında elinin içine yerleştirdiği bir RFID çip ile akıllı telefonuna sanat eserlerini kaydedip depolayabilmenin önünü açmıştı.

Ancak 2014 yılında ABD'de mikro çiplerin kayıp çocukların bulunması gibi hayat kurtaran buluş adı altında, toplumu kontrol altına almayı amaçlayan hain bir plan olup olmadığı tartışılmıştı.