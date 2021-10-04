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Teşkilat'ta yürekler ağza geldi! Ekibin içinde olduğu araç havaya uçtu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan Teşkilat dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Bölümün sonunda ise Güney Kıbrıs'a giderek Simon'u ele geçiren Zehra, Serdar ve Hulki'nin içinde olduğu araç, mayının üzerinden geçerek patladı.

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Hakan Boyav, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Serdar Yeğin'in başrolünü paylaştığı Teşkilat dizisi, dün akşam 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

EKİBİN İÇİNDE OLDUĞU ARAÇ PATLADI

Teşkilat'ın bölüm final sahnesinde ise Mavi Vatan'a saldırı yapan Simon'u ele geçiren ekip, Güney Kıbrıs'tan çıkmaya çalışırken mayınlı araziye girdi. Peşlerine düşen düşmanlarla da çatışan ekibin içinde olduğu araç ise mayının üzerinden geçerek havaya uçtu. Teşkilat'ta aracın içinde olan Hulki, Serdar ve Zehra'ya ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Teşkilat'ta yürekler ağza geldi! Ekibin içinde olduğu araç havaya uçtu

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra'nın eski eşi Kemal'in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir 'Uyuyan' tarafından patlatıldı. Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz'de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar. Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye'nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.

Teşkilat'ta yürekler ağza geldi! Ekibin içinde oldu araç havaya uçtu

Teşkilat'ta yürekler ağza geldi! Ekibin içinde oldu araç havaya uçtu

Teşkilat'ta yürekler ağza geldi! Ekibin içinde oldu araç havaya uçtu

Teşkilat'ta yürekler ağza geldi! Ekibin içinde oldu araç havaya uçtu

Teşkilat'ta yürekler ağza geldi! Ekibin içinde oldu araç havaya uçtu

Teşkilat'ta yürekler ağza geldi! Ekibin içinde olduğu araç havaya uçtu
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
Halil çağrı Çevik:cok saçma Bi dizi
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