Tescilsiz tarım aletine yüklediği ağaçlarla yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tescilsiz tarım aletine yüklediği ağaçlarla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Tescilsiz tarım aletine yüklediği ağaçlarla yakalandı

Düzce'de jandarma ve orman ekipleri, kaçak kesim yapan şahsı kestiği ağaçları götürürken yakaladı.

GÜMÜŞOVA, DÜZCE (İHA) - Düzce'de jandarma ve orman ekipleri, kaçak kesim yapan şahsı kestiği ağaçları götürürken yakaladı.

Gümüşova ilçesine bağlı Halilbey köyü ormanlık alanında akşam saatlerinde ağaç kesen M.K. isimli şahıs, yapılan istihbarat çalışması neticesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Şefliği ekiplerinin ortak çalışması ile yakalandı. Şahsın kestiği kayın ağaçlarını patpat tabir edilen tescilsiz tarım aletine koyduğu sırada yakalandığı öğrenildi. 1250 metreküp kayın ağacına ve tarım aletine el konuldu.

Şahıs ise işlem yapılmak üzere jandarma ekipleri tarafından Orman İşletme Şefliğine teslim edildi. - DÜZCE

Tescilsiz tarım aletine yüklediği ağaçlarla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Gümüşova, Düzce, Tarım, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title