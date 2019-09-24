Tescilli güzel Aslı Melisa Uzun, bacağını elektrik direğine yaslayarak poz verdi
Dört yıl önce "Miss Turkey Universe" seçilerek dikkatleri üzerine çeken Aslı Melisa Uzun, sosyal medya hesabından bacağını elektrik direğine yasladığı pozuyla gündem oldu.
2015 Miss Universe güzellik yarışmasında ülkemizi temsil eden Aslı Melisa Uzun, paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.
NE KADAR KIVRAK OLDUĞUNU GÖSTERDİ
Henüz üç yaşındayken dans kurslarına başlayan ve daha sonra bale ile jimnastik eğitimi alan tescilli güzel, vücudunun ne kadar kıvrak olduğunu son paylaşımında adeta kanıtladı.
PARALEL BACAK POZU
Uzun yıllar bale ve jimnastik eğitimi alan 24 yaşındaki Aslı Melisa Uzun tek bacağını bir elektrik direğine yaslayarak verdiği pozunu 'Paralel' notu ile paylaştı.
YOLDAN GEÇEN VATANDAŞIN UMURSAMAZLIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Beğeni ve yorum yağan paylaşımda ise yoldan geçen bir vatandaşın umursamazlığı takipçilerin dikkatini çekti.