Tescilli güzel Aslı Melisa Uzun, bacağını elektrik direğine yaslayarak poz verdi

24.09.2019 15:36

2015 Miss Universe güzellik yarışmasında ülkemizi temsil eden Aslı Melisa Uzun, paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.

NE KADAR KIVRAK OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Henüz üç yaşındayken dans kurslarına başlayan ve daha sonra bale ile jimnastik eğitimi alan tescilli güzel, vücudunun ne kadar kıvrak olduğunu son paylaşımında adeta kanıtladı.

PARALEL BACAK POZU

Uzun yıllar bale ve jimnastik eğitimi alan 24 yaşındaki Aslı Melisa Uzun tek bacağını bir elektrik direğine yaslayarak verdiği pozunu 'Paralel' notu ile paylaştı.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞIN UMURSAMAZLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Beğeni ve yorum yağan paylaşımda ise yoldan geçen bir vatandaşın umursamazlığı takipçilerin dikkatini çekti.