Tescilli güzel Aslı Melisa Uzun, bacağını elektrik direğine yaslayarak poz verdi

Tescilli güzel Aslı Melisa Uzun, bacağını elektrik direğine yaslayarak poz verdi

Dört yıl önce "Miss Turkey Universe" seçilerek dikkatleri üzerine çeken Aslı Melisa Uzun, sosyal medya hesabından bacağını elektrik direğine yasladığı pozuyla gündem oldu.

24.09.2019 15:36
Tescilli güzel Aslı Melisa Uzun, bacağını elektrik direğine yaslayarak poz verdi

2015 Miss Universe güzellik yarışmasında ülkemizi temsil eden Aslı Melisa Uzun, paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.

NE KADAR KIVRAK OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Henüz üç yaşındayken dans kurslarına başlayan ve daha sonra bale ile jimnastik eğitimi alan tescilli güzel, vücudunun ne kadar kıvrak olduğunu son paylaşımında adeta kanıtladı.

PARALEL BACAK POZU

Uzun yıllar bale ve jimnastik eğitimi alan 24 yaşındaki Aslı Melisa Uzun tek bacağını bir elektrik direğine yaslayarak verdiği pozunu 'Paralel' notu ile paylaştı.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞIN UMURSAMAZLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Beğeni ve yorum yağan paylaşımda ise yoldan geçen bir vatandaşın umursamazlığı takipçilerin dikkatini çekti.

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YORUMLAR (21)

  • JUSTİN KLUİVERT:
    amca heralde sunu soylerdi)): abi bir de ne gorıyım gız dedık de delıcanlı dıdık bu kadarına da pes artık gızım napıyon fılan dedım dınlemedı ılle de fotoyu cekecem ben fenomenım dedı ben de amaaan ne yapıyorsan yap dıdım ama ortalık seyde boyle seyler olmaz dıdım ama dınlemedı ve yaptı. ben de gıza darıldıgımdan dolayı o anda fotosuna protesto amaclı bakmadım amcacım olay budur yalnız fenomen oldum paramı da program basına 30 bin tl olarak belırledım ona gore para peşin eft ile hesabıma yatacak
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