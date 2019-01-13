Teröristbaşı Abdullah Öcalan, 2,5 Yıl Sonra Ailesiyle Görüştü

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, uzun süredir ne ailesi ne de avukatlarının görüşemediği Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştüğünü açıkladı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ GÖRÜŞÜLMÜŞ

Ömer Öcalan, söz konusu görüşmenin 'sağlık ve yaşam hakkının bilgilendirilmesine yönelik olduğunu, görüşmenin tecrit durumuyla ilgili olmadığını' belirtti.

Ömer Öcalan

HDP'DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da "Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Öcalan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve birkaç gün sonra halkımızı daha detaylı bilgilendireceğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

EN SON 2016'DA GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

Öcalan ile en son görüş 11 Eylül 2016'da bayram görüşmesi yapmak için kardeşi Mehmet Öcalan'ın İmralı'ya gitmesi ile gerçekleşmişti. 2016'daki görüşme öncesi de aralarında Leyla Güven'in olduğu 50 kişilik bir grup süresiz-dönüşümsüz açlık grevine girmiş, görüşme gerçekleştikten sonra eylem sona ermişti.

Mehmet Öcalan



