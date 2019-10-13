Terör yandaşları, Barış Pınarı Harekatı'nı sahte fotoğraflarla manipüle etmek istedi

13.10.2019 11:05

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları, tarihte sembolleşmiş fotoğrafları paylaşarak manipülasyon yapmaya devam ediyor. AA muhabiri tarafından 2016 yılında Halep'te çekilmiş olan fotoğrafı kullanan manipülatör bir hesap, görüntünün harekatın yapıldığı bölgelerde kaydedildiği yalanını dolaşıma sokmaya çalıştı. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

İşte bazı terör yandaşı hesapların yalanlardan medet umduğu anlar ve fotoğrafların aslı;